Gaztelan es una fundación que incorpora centros destinados a facilitar y proporcionar servicios de terapia ocupacional, actividades formativas de carácter prelaboral y de ajuste personal y social. Se integra dentro del método Incorpora de “la Caixa”. Ayudan a personas en riesgo de exclusión social para que accedan a un empleo acorde con “sus aptitudes y motivaciones”.

Alex Ondoa testigo de la labor de Gaztelan

Alex Ondoa es sociólogo y activista a favor de los derechos sociales. En 2013 tuvo que dejar su país, Camerún, ante la imposibilidad de poder trabajar. “En realidad hay una dictadura. Algunas personas encontraron la muerte, otras están en la cárcel, otras como yo no podíamos trabajar”, asegura el sociólogo.

Un obispo lo ayudó a salir de Camerún, llegó a Italia y después viajó hasta Pamplona. Días que califica como muy duros donde el idioma y los papeles fueron una barrera. Tras tres años como profesor de francés y de voluntario en Médicos Sin Fronteras, encontró Gaztelan donde le ofrecieron un curso de limpieza hospitalaria que no le convenció mucho. “Con humildad decidí coger ese curso. Empecé a hacer el curso de limpieza, fue muy buen curso. Estudiamos la competencia transversal y otras muchas cosas. Era más un curso de saber estar en la sociedad que un curso de limpieza”, explica Ondoa.

El curso le abrió las puertas a su trabajo actual en el Hospital San Juan De Dios, a quienes a día de hoy considera su familia. Recepción que no siempre fue así en la capital navarra. “Me he encontrado con mucha gente. Gente que no acepta las diferencias. En general la sociedad de aquí es un poco cerrada. Pero luego cuando descubren que alguien les puede aportar algo se abre”, matiza el activista.

Un viaje que le abrió puertas en el ámbito laboral, y también académico, el sociólogo asegura que vivir en Pamplona es su máximo experimento social.