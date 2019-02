Un rival para soñar con una final

Era el rival más esperado. El deseado. El que acerca a la Real Sociedad a poder jugar una final de la Copa de la Reina. No será fácil la semifinal contra el Sevilla. Pero es que haberla tenido que jugar contra el Barcelona y el Atletico de Madrid era simplemente decir que el pase a la final era prohibitivo. No nos engañemos, que la Real juegue contra el Sevilla por un pase en la gran final de Copa ilusiona. Y mucho. De los tres posibles contrincantes era el más asequible, pero es que encima le ha tocado en suerte tener que jugar en San Sebastián, lo que no cabe duda de que le permite aumentar sus opciones de clasificarse de forma exponencial.

A partir de aquí hay que contextualizar ese clima de euforia que se ha generado en el entorno de la Real por esta semifinal contra el Sevilla. Primero porque no es ni el Barça ni el Atletico de Madrid, los dos grandes que están muy por encima del resto de equipos de la Liga Iberdrola y que deberán pegarse entre ellos para buscar un sitio en la final. Y segundo porque los precedentes contra el Sevilla esta temporada son muy positivos, porque la Real ha ganado tanto en Zubieta como en la localidad hispalese por 2-0, la última vez casualmente esta última jornada. Además, el Sevilla es el penultimo clasificado de la liga. Es decir, la superioridad es evidente. Aunque luego tendrá que reflejarla sobre el césped, porque el Sevilla ya eliminó en cuartos de final al Levante, otro equipo de nivel parecido en la actualidad al de las txuri-urdin.

La eliminatoria se jugará a partido único el fin de semana del 16-17 de febrero. Pero falta por definir el escenario, bien Zubieta, donde habitualmente juega; bien Anoeta, donde juega sus partidos el equipo masculino y es la casa de la Real Sociedad. Merecen jugar en el estadio, sin duda. Y la Real trabaja para cuadrarlo, hablando con la televisión y la liga. Porque el sábado 16 juega la Real masculina en Anoeta contra el Leganés. Así que la semifinal femenina debería irse al domingo 17. Habrá que ver si se puede conseguir llevar al nuevo Anoeta, o si se repite en el campo principal de Zubieta, como en los cuartos de final.