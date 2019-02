Llorente: "Ahora estoy muy cómodo en la Real"

Diego Llorente repasa de forma exhaustiva la actualidad de la Real. Desde el derbi vasco hasta la visita a Mestalla, pasando por las opciones europeas y por su situación personal, seguido por clubes de la Premier League debido a su gran nivel.

-Mejoría. "Es el camino a seguir, lo que buscamos y trabaja los a diario, creo que todavía nos queda un camino largo por recorrer, no hay que hacer balance de la temporada porque pueden venir mal dadas. Hay que vivir de la actualidad y lo que nos ocupa es el valencia y nos espera un rival durísimo".

-Primera parte contra el Athletic. "En la primera parte tanto a nivel defensivo como ofensivo le pusimos en muchos aprietos al Athletic. Apretamos arriba lea hicimos estar incómodos. Y salimos muy bien con el balón desde atrás. Pero todavía se pueden mejorar cositas y todavía no hemos llegado a nuestra mejor versión".

-Desde Bilbao se resta valor al derbi. “Cuando pierdes intentas quitarle importancia al resultado. Ellos en el fondo más que yo sabrán de la importancia de este partido, también lo saben sus aficionados, el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. Sin tres puntos más pero anímicamente y en clasificación son tre puntos importantes para seguir creciendo. Cada uno que ponga las excusas que quiera, nosotros hablamos en el campo".

-A por Europa. "Esta claro. Ahora nos espera un partido importante en Mestalla y lo hacemos mirando hacia arriba. Los equipos que están por delante no están en una dinámica tan buena como nosotros. El valencia le pueden afectar los partidos que tienen entres semana. Y nosotros sabemos que será difícil pero debemos ir a ganar para colocarnos en estos puestos europeos".

-Prudencia. "Igual que en un pasado cuando venían mal dadas había que mandar un mensaje tranquilizado a la afición, ahora hay que mandar un mensaje de bajar los ánimos, transmitir la confianza de que ahora estamos bien pero cada partido es un mundo, lo del derbi fue bonito pero ya esta dejado atrás, porque hay que centrarse en el duro partido de valencia".

-Afición. "La grada aitor Zabaleta es el impulsor de todo lo que pasa en el campo. Es muy importante. Porque toda la grada se contagia de su ánimo y el mensaje que les lanzo es que lo vamos a poner todo pra hacerles felices cada jornada".

-Buen momento. "Es un momento bonito porque el objetivo de aunar minutos se está cumpliendo. Empecé de forma desafortunada y ahora quiero recuperarlo para dar el máximo para el equipo. Y desde que llegué he mejorado cosas pero todavía me queda por mejorar más, porque todos podemos dar una mejor versión".

-Le siguen equipos de la Premier. "Creo que el planteamiento más lógico que me hago es seguir en el partido a partido porque sería un error por mi parte pensar en otra cosa que no sea la real. Y luego ya en julio hay tiempo para descansa y hablar de otros temas extra deportivos. Ahora es un momento importante de la temporada, y no podemos despistarnos en asuntos personales".

-En verano se hablará. "Yo ahora mismo estoy muy cómodo en la real. Más allá de eso es sacar la bola de cristal y ver que va a pasar. Pero ahora me siento muy bien firme un contrato de larga duración porque es un buen sitio para seguir creciendo y mientras mi cuerpo me lo pida aquí seguiré porque puedo aportar porque me gustaría conseguir algo grande con la Real".