El PSeDE de Javier Arranz se integra en la estructura de Centrados en Segovia

El partido Segoviano Democrático Español (PSeDE) fundado en marzo de 2015, por el que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de la Capital Javier Arranz ha mostrado su intención de integrar las filas y las candidaturas de Centrados en Segovia.

El (PSeDE) se fundó con un objetivo claro, incorporar a ciudadanos sin vinculación pública previa, y con una dilatada experiencia profesional, como representantes de los ciudadanos en las instituciones, para conseguir ser un referente político de la sociedad segoviana, cansada de las mentiras y mala gestión de la política tradicional según el comunicado de prensa firmado por el propio Arranz.

Una decisión de este partido ya que su actividad como partido, se vio reducida, por falta de apoyos económicos, pero nunca se propuso dar de baja la formación.

Javier Arranz afirma que esta inactividad “no podía dejar huérfanos a los más de 1400 segovianos que nos otorgaron su confianza en Segovia, tanto en la capital, sumando 596 votos como en la provincia con 866, y más aún ante el paupérrimo nivel político y de gestión que los partidos tradicionales nos ofrecen; quiero comunicar, que como fundador de este proyecto, manifestar mi total apoyo a Centrados en Segovia y sentirme entusiasmado por haber llegado a un acuerdo con ellos, para que los integrantes y simpatizantes del Partido Segoviano Democrático Español que deseen, puedan incorporarse en las listas electorales de Centrados y de esta forma, multiplicar y hacer más potente nuestro proyecto inicial, debido a la sintonía ideológica y social de ambos proyectos”.

El fundador de PSeDE ve de manera positiva que miembros de su partido puedan formar parte de las candidaturas y de la estructura del partido que lidera Juan Ángel Ruiz y está seguro que en el futuro próximo, algunos miembros lo podrán valorar y formar parte de este proyecto con mucho en común.

A título particular Arranz muestra su agradecimiento y asegura que aunque no tiene previsto su regreso a la política, reconoce que es un proyecto atractivo, “tanto por el énfasis y confianza que sus creadores han puesto en él para su expansión, como por su singularidad, novedad, trasparencia y fundamentalmente la no dependencia de estructuras orgánicas nacionales, en su mayoría financiadas por los miembros del IBEX35 y a su vez, esclavos de ellos”. Los próximos meses, concluye el exconcejal, serán clave para ver el grado de compromiso entre ambas formaciones.