Adjudicadas las obras de la nueva Politécnica en La Cartuja

Avanzan un poco más los trabajos para la nueva Politécnica, una reclamación histórica de profesores y alumnos que finalmente estará en La Cartuja, donde se proyectaba otro equipamiento de la Universidad de Sevilla, el Centrius, cuyos trabajos se paralizaron. El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha afirmado hoy que las obras se reanudarán en febrero para alojar el edificio central de la nueva facultad.

Los trabajos se han adjudicado ya a Sando por 11 millones y medio y tienen un plazo de ejecución de 18 meses. También se construirá un aulario para esta facultad en una parcela aledaña y el compromiso es que ambos inmuebles se finalicen a la vez, en 2020.

Miguel Ángel Castro ha participado hoy en un desayuno informativo para hacer balance de su gestión en los tres años que ha cumplido al frente de la institución. El rector ha puesto en valor que solo en el último año la Hispalense ha escalado cinco posiciones en el ranking de clasificación internacional más importante, el de Shanghái. Actualmente ocupa el puesto 524.

Según los datos ofrecidos por el rector, la productividad científica de la US ha crecido "en cantidad y calidad en todas las ramas". En concreto, la universidad ha realizado 3.100 artículos en 2017, año del que existe el último compendio oficial, de los cuales el 45 por ciento se han hecho en cooperación con centros de otros países.

No teme por las bonificaciones de matrícula

Castro confía en que el nuevo gobierno andaluz mantenga el sistema de bonificación al 99 por ciento de las matrículas para los alumnos que aprueban, un sistema que ya pretender implantar otras comunidades españolas y que en Andalucía fue aprobado por unanimidad. También confía en que el nuevo ejecutivo saque adelante el nuevo sistema de financiación de las universidades andaluzas que se quedó en el tintero del anterior gobierno.

Críticas al Gobierno por la cotización de las prácticas

Durante su intervención, Castro también ha lamentado que el Gobierno central no haya consensuado con las universidades el decreto de cotización obligatoria de prácticas académicas. Y dicho que de tener que asumir el coste las universidades, el impacto sobre las arcas de la Hispalense sería de dos millones de euros, lo que descuadraría el presupuesto. Además, ha añadido que ya hay empresas que han comunicado a la universidad que si tienen que pagar ellas, no querrán becarios. " Si usted quiere garantizar las coberturas sociales ponga un paquete de medidas que garantice que eso será así, o diga usted que estas coberturas están exentas porque las asume el estado. A mí eso me parece bien. Pero no se debe generar un gasto adicional para la universidad si este no se puede sostener con una financiación adecuada", ha zanjado.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho hoy que el Gobierno no permitirá ninguna medida sobre la cotización de alumnos en prácticas -como ha planteado el Ministerio de Trabajo- si ello es perjudicial para el sistema educativo, y ha asegurado que "buscará una salida" a este tema.