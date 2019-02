Las protectoras de Jaén constatan el aumento de abandono de perros de caza

Las protectoras de animales de la provincia constatan el aumento de abandono de perros de caza, especialmente galgos, en el mes de febrero, una vez que termina la temporada de caza. Es algo que ha denunciado recientemente un estudio de la Fundación Affinity y contra lo que el pasado domingo protestaron en 31 ciudades de forma simultanea convocados por la plataforma No a la caza. Los colectivos animalistas protestan no solo por la muerte de las piezas que se cobran los cazadores , sino por el maltrato al que someten a los galgos, que acaban, en muchos casos ahorcados o arrojados a pozos cuando a los cazadores ya no les sirven. El presidente de la federación jiennense contra el maltrato animal, Pedro Espino, subraya que no solo afecta a los galgos "febrero también es un mal mes para los podencos o los pointers. Solo hace falta echar un vistazo a los animales que entran por estas fechas en las distintas protectoras de animales", dice.

La Federación Andaluza de Caza lo niega. Ningún cazador federado y documentado no abandonan a los galgos, señala el delegado de la federación en Jaén, Pedro López. En caso de conocerse un hecho así el cazador sería expulsado y la federación se presentaría como acusación particular. Reconocen, eso sí, que en el colectivo hay bastante furtivismo.

Consideran además que se está magnificando el tema de abandono de galgos; Es una falacia lo que se está montando, llega a decir Pedro Lopez