El Ayuntamiento de Cazorla presenta el proyecto para el mirador del Balcón Zabaleta

Hoy se ha presentado en Cazorla el proyecto de obras de mejora de la accesibilidad y seguridad del “Mirador del Balcón de Zabaleta”. Se trata de una actuación en el mirador situado en el corazón del Conjunto Histórico de Cazorla, que se prolongará unos seis metros hacia adelante y ganará un espacio de 200 metros cuadrados.

Cazorla se enfrenta a una de sus actuaciones más comprometidas y que requieren una mayor sensibilidad. El proyecto para el “Balcón Mirador Zabaleta” contempla la prolongación unos cinco metros que a su vez propiciarían una plazoleta de algo más de 200 metros cuadrados. Se busca la mejora de la accesibilidad y seguridad de este espacio, que se sitúa el corazón del Conjunto Histórico de Cazorla. Una espectacular vista de los más fotografiados de Andalucía, donde y como destaca el alcalde; Antonio José Rodríguez, se respetará la estética actual. En este sentido, ha aclarado que el objetivo es “la ampliación en unos doscientos metros cuadrados la superficie manteniendo la estética de la balconada y que a la vez nos permitirá ganar un espacio público para disfrutar de estas vistas con tranquilidad”. Del mismo modo que el muro de piedra estará igualmente rematado y cubierto por la hiedra.

La concejala de cultura Nuria Serrano junto a los técnicos que han participado en le proyecto / DIEZ TV

El primer edil ha destacado que el proyecto se ha realizado por los propios técnicos municipales del Ayuntamiento, “un proyecto concienzudo y consensuado con la delegación provincial de Cultura, cuyos técnicos se han implicado en esta idea para que entre todos hayamos podido sacar el mejor proyecto posible aprovechando los recursos que nos ofrece la Diputación Provincial a través de los planes provinciales”.

Rodríguez ha especificado que “los actuales balcones elevados quedarán integrados en la propuesta a modo de bancos para el descanso y la contemplación del paisaje e integrarán la iluminación del mirador, con el que pretendemos con este gesto utilizar un elemento preexistente y característico del lugar para hacer referencia a su historia y aunar en un único elemento el mobiliario con el fin de no introducir nuevos elementos que puedan distorsionar la imagen de este espacio turístico e histórico”.

Balcon Zabaleta ahora / Ayunamiento de Cazorla

En cuanto a la estética de la obra, ha hecho especial hincapié en que “no sufrirá ningún cambio, manteniendo así las mismas características, las barreras de seguridad serán sencillas y tradicionales de rejería de acero como en su actualidad”. En este sentido, ha trasladado que “en aras de seguir conservando nuestro patrimonio este proyecto nos servirá para abrir en el muro un hueco con arco de medio punto, paralelo al que forma la bóveda bajo la que discurren las aguas de la calle fuente nueva, dejando la bóveda abierta, eliminando el tapiado que actualmente la cierra y recuperando el arco existente”.

Balcon Zabaleta tras la remodelación / Ayunamiento de Cazorla

El arquitecto municipal, Francisco Javier Tallante en cuya oficina se ha gestado el proyecto ha comentado las dificultades del mismo. “No ha sido fácil encontrar la solución definitiva por el sitio tan delicado en el que nos encontramos y porque no queríamos cambiar la sensación ni la imagen que se tiene en el mundo entero de este espacio”. Por eso el objetivo “es que al entrar no tengas la idea de que se ha hecho obra alguna sino de que se tenga la sensación de más espacio y de no estar mezclado con los coches”. Reiterando que se adaptará a la estructura urbana que le rodea “y no generará impacto alguno”.

Para llevar a cabo esta obra será necesario pilotar a quince metros de profundidad hasta llegar al suelo firme. Porque se da la circunstancia de que la base se hizo mediante la acumulación de residuos inertes procedentes de la construcción, formando un relleno que se fue compactando con el paso de los años.

El Balcón de Zabaleta a principios del siglo XX / Ayunamiento de Cazorla

El proyecto está dotado de un presupuesto de 148.676,56 euros, enmarcado en el Plan Provincial de Cooperación de la Diputación Provincial de Jaén. Comenzarán a ejecutarse de inmediato y se espera que la obra esté finalizada antes de Semana Santa.