Vezo: "Fui yo quien le dijo al Valencia que quería salir en enero"

El defensa portugués Ruben Vezo afirmó en su presentación como futbolista del Levante, que fue él quien le propuso la salida a su anterior club, el Valencia, y que fichar por el Levante ha sido la mejor elección.

Vezo, de 24 años y ha jugado en el Vitoria de Setúbal de su país, el Valencia y el Granada como cedido por el club de Mestalla, explicó que le planteó al Valencia la posibilidad de salir en busca de minutos y que el Levante le ha dado la oportunidad de demostrar lo que sabe hacer.

"El Valencia me ayudó a buscar lo que quería y ahora llega el momento de jugar en el Levante y conseguirlo", señaló el jugador, quien debutó este sábado ante el Getafe en un encuentro en el se sintió bien,

"Me han recibido muy bien, hubo comunicación y desde el principio he estado a gusto en el club y en el campo", indicó Vezo, quien había compartido vestuario con el meta Oier Olazábal en el Granada, aunque no habló con su nuevo compañero antes de fichar.

"El Levante es un buen club y me ofrece una muy buena oportunidad. Voy a tratar de aportar para que el equipo consiga su objetivo", agregó.

Vezo no se pronunció sobre su futuro y la posibilidad de seguir en el Levante tras la cesión hasta final de temporada. "Lo que sé es que estoy aquí, concentrado en trabajar, mejorar, ayudar para que el equipo se mantenga en Primera y ser feliz", continuó.

Descartó opinar sobre la posibilidad de que el levantinista David Remeseiro "Jason" fiche por el Valencia y explicó que el contrato que ha firmado para su cesión le permitirá jugar en el derbi que Valencia y Levante ambos equipos disputarán en Mestalla en esta segunda vuelta del campeonato.

El presidente del club, Quico Catalán, le dio la bienvenida, destacó la importancia de que el jugador quisiera incorporarse al Levante y le agradeció en nombre del club su predisposición.

"Sabes que nuestro sueño es trabajar duro para construir el mejor Levante y sabemos que vienes con la ilusión a sumar, algo que ya has hecho", le dijo el presidente levantinista a Vezo.

"Qué tengas éxito, disfrutes del fútbol y nos contagies la ilusión, las ganas y la profesionalidad para que sigamos un año más en la elite del fútbol español