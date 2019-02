Los usuarios queremos taxi y VTC

La propuesta de regulación de la Generalitat ya está sobre la mesa. Y de entrada, no gusta a ninguna de las partes. Ni a los taxistas, ni a las empresas de VTC. Esos 15 minutos de antelación en pedir estos servicios, un mínimo que los ayuntamientos podrán incrementar, no gusta al sector del taxi mientras que desde el otro lado, Unauto la patronal de las VTC habla de auténtico desastre. Los taxistas no descartan iniciar movilizaciones y las empresas de VTC esperaban una postura más dialogante porque si se aplica el decreto, 500 trabajadores se irán a la calle y tendrán que irse. Y mientras los usuarios nos preguntamos por qué no es posible compaginar los dos servicios, como en tantas ciudades del resto del Europa.

