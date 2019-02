El presidente de la CEOE pide unidad a los empresarios gallegos

“España va bien, pero podría ir mejor”, así podríamos resumir las declaraciones en Vigo del presidente de la CEOE antes de reunirse con los empresarios de la provincia a quienes les ha trasladado un mensaje interno: la unidad es la clave del éxito. En medio de la polémica por los últimos datos del paro y la posibilidad de que la subida del salario mínimo sea una de las causas, Garamendi no echa más leña al fuego, no cree que sea una causa directa, pero sigue lamentando que no se contase con ellos para tomar esa medida, “no hubo unidad sindical”, ha asegurado.

Con una previsión de crecimiento este año del 2.2 por ciento entiende que se seguirá creando empleo este año aunque a la economía no beneficia, ha dicho, las campañas electorales. Sobre los PGE apunta así mismo que no es el momento de subir inversiones y bajar los ingresos.