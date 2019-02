Joako Ezpeleta: "Son días claves, el 1 de marzo sabremos si hay Marisquiño o si se cancela"

O Marisquiño entra en tres semanas clave. El 1 de marzo tiene que estar tomada la decisión de si sigue adelante o si se cancela. Descarta la organización que se vaya a otra ciudad. O Marisquiño 2019 o se celebra en Vigo o no se celebra. El nuevo director, Joako Ezpeleta pasó por Hoy por Hoy Vigo y habló de las posibilidades de que pueda volver a celebrarse este gran evento. No es fácil y recuerda Ezpeleta que para ello necesitan que las cinco administraciones se impliquen. Por ahora tienen ya el visto bueno de tres: Concello de Vigo, Diputación y Autoridad Portuaria pero no de Xunta de Galicia y Zona Franca. Después de una relación tirante y tensa, tras el accidente con cruce de acusaciones por ambas partes, espera Joako poder reconducir la situación y sentarse a hablar de cero con el Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. También esperan que Zona Franca pueda implicarse económicamente en el evento como les había asegurado el delegado hace meses. Si consiguen esto estaría un poco más cerca que pudiese continuar el evento en esta edición.

La organización tiene claro que la ubicación seguirá siendo As Avenidas y que quieren hacerlo allí. No se podrá utilizar el paseo de madera pero avanzó Juako que ya trabajan en ganar espacio en Praza da Estrela, el Tinglado, Muelle de Trasatlánticos y Praza do Berbés.

Al margen de la organización, si acaba llevándose a cabo O Marisquiño 2019, la buena nueva es que tienen el compromiso de las tres federaciones internacionales que tienen pruebas puntuables para sus Mundiales de seguir apostando por Vigo. Es decir que los mejores skaters o pilotos de BMX tendrán que venir a Vigo para puntuar de cara a la Copa del Mundo o a Tokyo 2020.

O Marisquiño se la juega en los próximos días y así lo hemos analizado.