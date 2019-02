El 'Verso Suelto' de Juan Manuel Aragüés

Hace unos días, mi hija pequeña fue operada en el Hospital Infantil de Zaragoza, y ello me permitió volver a comprobar la eficacia de la sanidad pública en nuestro país y el buen hacer de sus profesionales. Es admirable el cariño, la amabilidad y la eficacia con la que el personal sanitario, desde auxiliares a cirujanos, desempeñan su trabajo.

Estos días me he vuelto a dar cuenta de la suerte de vivir en un país con una de las mejores atenciones sanitarias del planeta. La mayoría de la población, sin ella, no podríamos hacer frente a los gastos de una operación o de un período de hospitalización. Por ello, es preciso defenderla frente a quienes quieren privatizarla, solo para beneficio del negocio de sus amigos. Que nadie nos robe nuestra sanidad pública.