La jubilación de médicos dejará a varios hospitales sin especialistas en 5 años

Complicada y alarmante. Así califica la presidenta del Colegio de Médicos de Aragón la falta de especialistas en hospitales como el de Teruel o Alcañiz. Concepción Ferrer critica la falta de previsión de los gobiernos para evitar situaciones como éstas que se van a ver agravadas en los próximos 5 años y que dejarán a estos centros sin muchas especialidades.

Los médicos responden a la consejera de Sanidad que ayer, lunes, decía en Teruel que no se puede obligar a los facultativos a trabajar en un determinado hospital. Faltan profesionales, en 30 años ha habido 3 oposiciones y ahora, es tarde. "No nos podemos escudar en que no hay; lo veo con mucha preocupación porque el problema no es de ahora y va a seguir en cascada" porque "hay más de un 30% de profesionales que se jubilan en los próximos años, el 21 - 22 % en los próximos 5 años", detalla.

Propone que no se espere a enero para contratar a los MIR que salen en mayo, pide mejores condiciones y más visión de futuro. "¿No se puede penalizar una excedencia? En algunas comunidades autónomas se penaliza que no tomen posesión de una plaza que se ha ganado en una oposición", indica Ferrer. Por eso, pide que la consejería comunique qué plazas va a sacar porque "lo que no puede ser es que uno estudie, oposite, saque una plaza y después le toca en 'Valdemorillo de Abajo' y que digan que si lo hubiera sabido no me hubiera presentado".

Las principales contrataciones se produjeron en los años 80, y ahora llega el momento de la jubilación para muchos médicos. En hospitales donde solo hay 1 ó 2 especialistas, la plaza va a quedar vacía.