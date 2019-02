Rafael Esteban será portavoz de IU hasta las elecciones

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate, ha asegurado que Rafael Esteban “seguirá siendo” el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería hasta las próximas elecciones de mayo y que Amalia Román será la candidata, pero no la portavoz como habían decidido órganos internos de la formación política. Aspecto este que incluso se presentó en el propio Ayuntamiento de Almería que no pudo pronunciarse sobre quien de los dos sería el portavoz ya que correspondía a una cuestión interna de la formación. Es decir, que Esteban seguiría siendo portavoz de IU a no ser de que el propio Grupo Municipal (compuesto con Esteban y Román) lo cambiara. Algo que no se produjo.

Amate ha hecho estas declaraciones presentando a los candidatos de su formación en algunos municipios para las próximas elecciones municipales. Entre ellos la propia capital de la provincia y donde Amalia Román estaba presente en la comparecencia.