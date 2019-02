Romera: "La afición del Almería es muy buena"

Es una de las piezas básicas en la pizarra de Fran esta temporada. Un lateral derecho enorme dentro y fuera del campo por su entrega y compromiso. Hablamos de Romera, un futbolista regular 100% en el terreno de juego durante los 90 minutos. Un profesional de los pies a la cabeza que se entrega en todo y cada uno de los partidos que ha jugado en el presente curso 2018-19 en el fútbol de plata.El valenciano fue protagonista este martes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneosdespués del primer entrenamiento de la semana previa a la visita a Almería del Numancia de López Garai. Romera cumple contrato el próximo 30 de junio.

Las cuentas

El lateral del Almería no hace cuentas para la permanencia en el fútbol de plata: “No tengo ni idea dónde puede estar la cifra de puntos para lograr esta temporada la salvación en Segunda División. Creo que hasta el último mes de la Liga más o menos no sabremos cuántos harán falta para conseguir el objetivo de la permanencia y tenemos que plantearnos de hacer los 50 puntos que es lo que se planteó a principio de temporada e intentar lograr la permanencia cuanto antes esta temporada; ese el gran objetivo del equipo”, dice el lateral derecho rojiblanco.

Cumple contrato el próximo 30 de junio, pero a día de hoy no sabe nada de su futuro porque está centrado al 100% en la salvación: “La verdad es que no sé nada de mi futuro en el Almería y no hemos hablado del tema. Solo lleva media temporada aquí y queda otro medio año. Tenemos que estar todos concentrados y centrados en el gran objetivo porque todavía no hemos conseguido en la presente temporada. Una vez que se consiga el objetivo ya habrá tiempo de hablar del futuro”, afirma el jugador de Fran.

El Almería recibe el próximo domingo al Numancia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: “Partido sencillo no hay en la categoría de plata del fútbol nacional y ya sabemos que cualquier rival es mu duro de hacerle ocasiones de gol, de vencerle... cada rival juega con sus armas y nadie regala nada en Segunda División”.

Además habló del videoarbitraje, que se pondrá en marcha la próxima temporada en el fútbol de plata: “Siempre habrá polémica con el sistema del VAR o sin él; será un cambio y bienvenido sea si es para mejorar el fútbol, pero polémica siempre habrá”, explica.