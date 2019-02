Juan Ibiza está entre algodones; Saveljich y Demirovic, al margen

El Almería entrenó este martes desde las 10:30 horas en el campo Anexodel Estadio de los Juegos Mediterráneos después de tener descanso domingo y lunes. El equipo rojiblanco de Fran Fernández entrenó el sábado por la mañana en el campo de la Vega de Acá, donde se realizó una sesión de trabajo de recuperación para los futbolistas que fueron titulares en el partido del viernes por la noche en La Rosaleda ante el Málaga y más intensa para el resto de la plantilla rojiblanca.

Se presenta una semana larga, ya que el siguiente partido será el próximo domingo, a las 18:00 horas, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Numancia. Es larga porque el Almería viene de jugar el pasado viernes.

El primer entrenamiento de la semana ha tenido de todo en la hierba del campo Anexo. El central Juan Ibiza y el delantero Demirovic están entre algodones. El central del Almería hizo trabajo al margen y el delantero bosnio no trabajó con sus compañeros, ya que sufrió un golpe en el partido del viernes en La Rosaleda ante el Málaga, y aún no se ha recuperado de unas molestias que no parecen graves, pero habrá que ver la evolución del jugador rojiblanco durante la semana.

Por su parte, el central Esteban Saveljich tampoco trabajó con sus compañeros en la primera sesión de la semana al tener molestias y solo hizo carrera continua con el grupo rojiblanco en el campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El defensa del equipo de Fran Ferández estuvo casi todo el entrenamiento viendo el trabajo de sus compañeros en la banda del Anexo. Mientras, el extremo colombiano Juanjo Narváez y el lateral malagueño Nano hicieron trabajo al margen y están cada día mejor para tener el OK del doctor Pineda, mientras que el portero Fernando ya está OK.

El equipo rojiblanco comenzó a preparar el partido del próximo domingo y hubo un partidillo en el que los hombres de Fran tienen los cinco sentidos en el encuentro de la jornada número 25 en el Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata.