Djurdjevic: "No sentí presión, pero sé que me trajeron para meter goles"

Uros Djurdjevic vive, por fin, un momento dulce. Tras meses de sequía goleadora (un solo tanto en 19 partidos de Liga), el serbio se ha destapado como killer, con seis goles en los últimos cinco encuentros. Los dos últimos, los marcados en Extremadura, no sumaron para ser elegido Jugador Cinco Estrellas del Sporting en enero. Tras recoger este reconocimiento, Djurdjevic confirmó que está "en su mejor momento" y reconoció que no notó "la presión" que sobrevolaba su figura por su escasa aportación goleadora a pesar de ser el fichaje más caro de la historia del Sporting, aunque entiende que se le exigieran goles, que es "para lo que me han traído".

Considera el balcánico que "en la primera vuelta estaba jugando bien, pero no marcaba goles. Fue difícil para mí, pero me ayudaron mucho la gente del club, los compañeros y Arturo (Martínez, el coach del equipo). Con el nuevo año han llegado los goles y estoy contento". Insistió en que con la llegada de José Alberto López al banquillo siente "mucha más confianza".

Explicaba el balcánico este martes que la actual es su mejor racha goleadora ("marqué más en Serbia, pero jugando más partidos", recordaba). De los ocho tantos anotados (7 en Liga y uno en Copa) se queda sin duda con el que marcó "contra el Tenerife, porque fue el primero en esta competición y uno de los mejores de mi carrera".

Djurdjevic admite que el partido del viernes contra Osasuna es "uno de los más importantes de la temporada" y cree que es fundamental "lograr tres o cuatro victorias seguidas" para engancharse a la zona alta.