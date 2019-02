Pep Bruno, 25 años narrando historias

25 años 'viviendo' del cuento. Así podríamos resumir en una sola frase la carrera profesional de Pep Bruno, uno de los narradores y escritores más conocidos y reconocidos de la provincia, que acaba de celebrar un cuarto de siglo en la profesión.

"Me siento muy afortunado y muy privilegiado por estos años porque es un oficio que me ha dado muchas cosas", explica. "Algo como volverse aplaudido a casa cada día no ocurre en todos los trabajos, y ese reconocimiento a lo que vas haciendo es algo estupendo. Además de ayudarme a pagar la hipoteca, claro".

Todo empezó el 4 de febrero de 1994 en una sesión de los Viernes de los Cuentos. "Fue en la primera edición que se hizo en el Infantado. Yo no iba con intención de contar pero salí inesperadamente y supuso el inicio de una carrera que me ha traído hasta aquí. Al principio lo compaginaba con otras cosas, pero llegó un momento en el que, para hacerlo bien, me ocupaba tanto tiempo que tuve que decidir dedicarme a ello de forma exclusiva".

Bruno explica que suele tener dos tipos de días, aquellos en los que está en casa escribiendo y preparando las narraciones, y los que pasa fuera contando historias en cualquier punto de España. "Le hago al coche entre 50.000 y 60.000 kilómetros al año sin contar las veces que voy en tren o en avión. A veces es agotador, pero tiene una parte muy positiva porque acabas conociendo lugares y gentes que en la mayoría de los casos son extraordinarias.

En esos 25 años, Bruno ha contado muchas historias, ha escrito y editado numerosos libros y ha tenido la oportunidad de participar en varios programas de radio explorando formatos muy diveros. "Ha sido muy interesante poder haber pasado tanto tiempo en SER Guadalajara y en Radio Castilla-La Mancha haciendo cosas tan interesantes como deconstruir el Quijote o recomendar a compañeros y autores que tienen mucho que aportar. Creo que he contribuido a que el cuento esté siempre vivo en Guadalajara, que es una de las capitales de los cuentos".

Entre esas actividades habituales está la colaboración con la Biblioteca de Cabanillas, municipio en el que reside, que ha querido aprovechar la efeméride para organizar a lo largo del mes de febrero numerosas actividades relacionadas con la narración oral.

La más significativa llegará el 22 viernes con una 'fiesta cuentera' en la que participarán 15 narradores llegados desde todos los rincones del país. "No puedo decir que no sea profeta en mi tierra. La idea ha surgido de la Biblioteca y será un mes entero con muchísimas propuestas con esa fiesta como broche de oro. Recomiendo que no se lo pierdan porque va a ser muy bonito y muy emotivo".