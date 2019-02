En la vida todo depende de según como se mire pero en política las cosas dependen de según lo que interese. Y estos días lo estamos viendo con la crisis de Venezuela. Nicolás Maduro tiene ya menos amigos a nivel internacional que Miguel Ángel Ramírez en el Estadio de Gran Canaria. Y es normal que en su país lo quieran echar, con una situación económica y social insostenible y una democracia que está a un pasito, si no lo ha dado ya, de ser un chiste de los malos. Una situación que ha hecho que en la comunidad internacional quieran mandar a Maduro a pulpiar.

El mundo está cansado del gobierno de Venezuela, entre esos países está el nuestro. El Ejecutivo de Pedro Sánchez le pedía a Maduro que convocara elecciones o apoyaría como presidente al autoproclamado Juan Guaidó, que es lo que finalmente ha pasado. Una postura firme contra un país que trata tan bien a sus ciudadanos como lo bien que trata un plato de ropa vieja a nuestro estómagos de noche.

Y aquí es donde vemos la relatividad de la política. Mientras la comunidad internacional se indigna, como es lógico, por la situación del pueblo venezolano, el mundo le da la espalda, por no decir el culete, a los ciudadanos de otros países como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, con los que España tiene una relación tan buena que hasta lo ha puesto en el perfil del Facebook.

También nos llevamos muy bien con Guinea Ecuatorial, que tiene una dictadura más vieja que Matusalén. O con otros países donde se oprimen a minorías como Marruecos, Israel, China y hasta Rusia. Por no hablar del trato que se le da a los extranjeros en países como Italia o Estados Unidos. No sé muy bien por qué nos duele tanto Venezuela y pasamos de otros países que están en situaciones parecidas o incluso peores. A mí esto me huele a chamusquina o, mejor dicho, a petróleo. La comunidad internacional ha vuelto a demostrar que "por interés te quiero Andrés". Espero que, al menos esta, hipocresía sirva para que el pueblo venezolano mejore y salga del pozo negro en el que desgraciadamente seguirán viviendo millones de personas en otros países del mundo.