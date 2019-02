Cuando aún el juzgado no ha llamado a declarar a nadie como investigado, David Serrano, el dueño de la finca donde estaba el pozo en el que cayó Julen, ha comparecido este martes junto con el equipo legal que llevará su caso, si es finalmente imputado.

Serrano, en un comunicado sin preguntas, ha asegurado que llamó al pocero para buscar agua en esa finca de Totalán que acababa de comprar y donde pretendía plantar aguacates. Tras el sondeo, dice, el agujero quedó destapado. Hizo alrededor del pozo movimientos de tierra para construir un muro de contención. El día de los hechos avisó del peligro a sus invitados. Tapó el pozo con dos bloques de hormigón. Nunca pensó que una persona podría caer por ahí: "Desde ese día me da todo igual, lo que pase, lo que no pase. Yo tengo una niña de dos años que estaba jugando con Julen, ha sido él, pero podía haber sido mi niña chiquitilla y eso es lo que nunca me voy a perdonar no haber visto ese peligro allí".

Serrano está siendo asesorado por un despacho de abogados, Lawbird. Su cabeza visible es el letrado Antonio Flores quien exime a su cliente de cualquier tipo de responsabilidad penal. Asemeja lo ocurrido a los 800 accidentes domésticos que ocurren al año en España. El caso de Julen no tiene precedente. Era imprevisible que cayera al agujero y, por tanto, no hay imprudencia: "Era imposible prevenir que ese agujero pudiera tragarse a un niño, con lo cual, esa imprudencia grave que se le atribuye, ese homicidio involuntario, nosotros lo ponemos en duda completamente, no creemos que David pudiera haber sido consciente, subjetivamente, de ese riesgo, porque nadie podía hacerlo como posibilidad real".

Pero tras poner en duda la existencia de delito penal, a renglón seguido los letrados de Serrano apuntan directamente al pocero. Lo ha dicho Jesús Flores, arquitecto, miembro del gabinete jurídico. La muerte de Julen se produjo por una situación de riesgo que se creó en la parcela pero no por actuaciones de su cliente: "Como consecuencia directa de las acciones y omisiones del profesional que teniendo los medios y la maquinaria y los conocimientos técnicos y legales perforó un pozo de 110 metros de profundidad y 21 centímetros de diámetro a sabiendas de que quebrantaba la ley al no existir ni autorización oficial, ni proyecto y sin que se adoptasen las más mínimas medidas de seguridad. Como profesional ha mostrado un comportamiento que sólo puede calificarse de negligente".

El caso está en manos del juzgado de instrucción 9 de Málaga, a la espera de pruebas forenses e informes de la Guardia Civil aún no ha llamado a declarar a nadie como investigado. Los abogados de David Serrano se personarán en la causa como parte interesada.