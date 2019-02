Iván Alejo: "Soy un extremo de los de antes, rápido y vertical"

El centrocampista Iván Alejo, fue presentado este mediodía en las instalaciones de BeSoccer, como nuevo jugador del Málaga: “Soy un extremo de los de antes, rápido y vertical”.

Alejo, formado en el Valladolid, militó en el Atlético de Madrid, Villarreal, Eibar y Getafe, su último club, del que viene cedido, lucirá el dorsal ‘10’ en su camiseta.

“Desde el momento que empecé a hablar con Caminero y mi agente me trasladó que podía haber interés del Málaga le dije que no mirara más opciones, porque el Málaga es un club grande y me apetecía jugar ante una afición de este calibre. Hubo opciones incluso de Primera División, pero tenía claro que quería venir aquí y doy las gracias al Club por poder estar aquí”.

“Volver a encontrarme conmigo mismo, ya que por diferentes circunstancias no he podido tener la participación que me hubiese gustado en este primer tramo de temporada. Vengo con muchísimas ganas, muchísima ilusión y hambre. Quiero ayudar al Málaga y el Málaga me tiene que ayudar a mí para volver a sentirme importante y ayudar al equipo a conseguir los objetivos”.

“Estoy físicamente muy bien, no he tenido lesiones durante este año, he estado entrenando y estoy a disposición del míster para ayudar al equipo”.

“Estuve en La Rosaleda y pude disfrutar del estadio y el ambiente. El equipo está pensando en Las Palmas desde el sábado y tenemos que intentar conseguir los tres puntos en casa”.

“Soy un futbolista extremo de los de antes, me gusta jugar pegadito a la banda, soy rápido, vertical y tengo uno contra uno, esas son mis virtudes”.

“Las sensaciones son muy buenas, me he encontrado un grupo muy bueno y un vestuario muy unido. Los entrenamientos a una intensidad muy alta y el míster me ha dicho que sea yo mismo, que utilice mis características en beneficio del equipo”.

“Mi primer partido en Primera División fue en La Rosaleda, con el Eibar. Es un recuerdo muy bonito y espero jugar muchos partidos en este estadio. Estoy hasta final de temporada, quiero conseguir los objetivos marcados por el Club y ya se verá lo que puede pasar”.