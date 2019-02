Denuncian enfrentamientos laborales entre personal del Hospital de Talavera

La junta de Personal del Área Sanitaria de Talavera ha denunciado los problemas que se están originando motivado por enfrentamientos entre compañeros trabajadores en diferentes servicios del SESCAM en el área sanitaria de Talavera.

Toñy Crespo, presidenta de la junta de Personal, ha señalado que se están produciendo agresiones verbales y una serie de conflictos internos que han derivado en bajas laborales, concretamente entre otros ha citado en el servicio de quirófano.

De esta forma, ha puesto el ejemplo de lo sucedido en diciembre cuando dos enfermeras sufrieron enfrentamientos que han tenido como consecuencia la baja en su puesto de trabajo debido a la situación de estrés y de ansiedad que se puso de manifiesto.

En la comparecencia, Sinforiano Madroñal, representante de la junta de Personal, ha explicado que se han registrado 16 casos de enfrentamiento entre compañeros a lo largo de 2018

Jorge Curiel / Cadena SER

En opinión de los integrantes de la Junta, este tipo de situaciones, se crean por varios factores, entre los cuales se encuentran la carga de trabajo o la falta de organización en los servicios.

Igualmente, ha lamentado que la mutua SOLIMAT, no reconozca este tipo de bajas como laborales, al no presentar daño físico visible y han pedido que no se renueve el contrato por parte del Gobierno de Castilla la Mancha con esta entidad.

Paralelamente, Jorge Curiel, miembro del Sindicato Médico, ha añadido que se ha detectado por todo lo expuesto, un incremento de los conflictos entre compañeros y que muchas veces no se atajan y tampoco se adoptan medidas por parte de la gerencia del área.