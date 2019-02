Alex Blanco fue presentado como nuevo jugador del Alavés. Llega cedido desde el Valencia sin opción de compra el próximo mes de junio. “Estoy muy contento por haber llegado a un gran club como este. Voy a trabajar en los entrenamientos y darlo todo para ayudar a conseguir el objetivo”, aseguró.

El centrocampista ofensivo manejaba otras ofertas pero “en cuanto llegó la de Vitoria no lo dudé. Sabíamos que en enero teníamos varias posibilidades de salir pero cuando Sergio Fernández (Director Deportivo) se puso en contacto conmigo, lo decidí rápido”, añadió el futbolista.

A la hora de definirse, comentó que “me suelo sentir bastante cómodo por las dos bandas pero también por detrás del delantero. Yo estoy a disposición del míster y jugaré cuando él me lo pida y donde me necesite. Me considero un jugador rápido, vertical, que busca el uno contra uno y con buen golpeo de balón”.

Se trata de un proyecto de futuro en el fútbol español. “Estoy aquí para aprender y para crecer. Voy a estar muy centrado en el día a día. El fin de semana fue redondo, llegué el jueves por la noche, hice un entrenamiento, debuté en el campo del Real Madrid y ahora lo que quiero es jugar en Mendizorroza ante esta gran afición”, concluyó.