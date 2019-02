Después de la reciente muerte de nuestra compañera Blanca Orozco, con solo 42 años, una persona llena de vitalidad, de proyectos, con una valía inconmensurable, capaz de conseguir ser un ejemplo para mucha gente, tanto personal como profesionalmente, indignado como estoy, voy a decir algo que hace tiempo quería decir, no creo en Dios, no creo en ningún ser sobrenatural que controle los destinos de los seres vivos, que imparta castigo y justicia divina, ni nada por el estilo, no creo en sus actos, ni en sus obras, ni en su hijo, al que solo veo como un ejemplo de personaje histórico al que debería seguir la iglesia cristiana pero que no sigue, ni creo en su madre, ni en los santos, ni en ninguna paloma santa, dicho todo ello con los debidos respetos hacia quien piense lo contrario, el mismo respeto que pido hacia los que no creemos.

Fui creyente en otro tiempo, en la infancia y primera adolescencia, hasta que fui capaz de soltar las alforjas del miedo y pensar, entonces me di cuenta de que no era posible y además no podía ser. Me cuesta creer también en la iglesia católica, por lo que dicen, por lo que hacen, por cómo lo hacen, por lo que dicen que hacen, por lo que no dicen y hacen, por tener a un ser representante en la Tierra, no de un dios cualquiera, sino del "único dios verdadero", y basar toda su fuerza y todo su poder en la fe, esa fe que equivale a dejar de razonar, esa misma fe capaz de perdonarlo todo tras una simple confesión con otro ser humano, esa fe que perdona la corrupción, la prevaricación, los escándalos pedófilos, alejándoles de las necesidades de la gente, mientras están cubiertos de riqueza, conscientes para saber utilizar en su favor que a mayor cultura menos fe, y que a mayor pobreza, más fe.

Que no sabemos lo que hay después de la muerte es una evidencia racional, no creo que se tenga que rendir cuentas ante un ser sobrenatural, por eso desde aquí, a mi amiga y compañera Blanca Orozco, con esta música de fondo que me dijo que le inspiraba mientras pintaba, donde quiera que esté y si nos está sintiendo sin poder intervenir, decirle que siempre la tendremos en el recuerdo por haber sido una persona buena, con demasiadas virtudes, y que por eso, era alguien que quizás no fuera de este falso mundo y nos tuvo que dejar para seguir pintando su mundo real.