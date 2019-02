Nieto: "No he firmado por ningún equipo y estoy centrado en el Hércules"

Vuelve a escuchar el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

El jugador del Hércules, Juanjo Nieto, ha querido zanjar la polémica sobre si está o no centrado con el equipo blanquiazul y aseveró que "no he firmado por ningún otro club. Estoy centrado en el Hércules al 100 % y mi cabeza solo piensa en el equipo".

Lo cierto es que, Javier Portillo, director deportivo, quiso renovarle el pasado mes de agosto. Hasta la fecha, las dos partes no han llegado a un acuerdo. Escucha sus declaraciones en nuestro podcast.

Además, el Hércules cree que va a ser muy complicado fichar a un jugador de garantías para suplir la baja de larga duración de Emaná. Escucha la opinión de Pedro Vera sobre el asunto.

Entrevista a Dani Aso, entrenador del CD Teruel. El preparador analizó al Hércules de Planagumà y cree que jugará la promoción de ascenso. Su equipo lleva un mes sin perder y la pasada jornada venció 0-2 al Lleida.

Entrevista a Sergio Mendiola, jugador del CB Murcia, próximo rival del HLA Alicante. Es el primer ilicitano en debutar en la ACB y viene realizando una buena temporada a las órdenes de Rafael Monclova.

El Club de Bádminton Alicante ha conseguido el ascenso a la Liga TOP 8, antigua División Honor. M.ª Jesús Almagro, presidenta del club, nos cuenta cómo ha sido la temporada.