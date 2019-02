Javier Losa: "Hay posibilidades de que me haga cargo del CP Villarrobledo la próxima temporada"

El empresario villarrobledense y miembro de la Junta Directiva del CP Villarrobledo en las últimas temporadas, Javier Losa, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha para responder a las acusaciones de impagos al club emitidas por José Antonio Duro el pasado lunes en rueda prensa. Losa no ha descartado hacerse cargo del club la próxima temporada.

“Esta temporada no, pero la próxima sí que existen posibilidades de que me haga cargo del club si se reúnen condicionantes familiares y existe apoyo”, explicaba Javier Losa a nuestros micrófonos. El empresario ha confirmado que hay varias personas con intención de ayudar al club esta temporada pero “de momento no hay nada concreto, estamos negociando todos los caminos”.

Losa ha catalogado de “suicidio económico” que una sola persona pueda hacerse cargo del actual CP Villarrobledo, “está en una situación muy mala, hay diez días de plazo para que tomemos alguna decisión”. Losa también ha anunciado que el CP Villarrobledo va a recibir en los próximos días una denuncia procedente de Antonio Calle, ex entrenador del CP Villarrobledo.

En cuanto a las declaraciones de José Antonio Duro que le acusaban de impagos, Losa se ha defendido alegando que él tiene todo al día con el club, “no debo nada el Villarrobledo, se han pagado todas las equipaciones que llevan los futbolistas, Javier Losa va a seguir ayudando al club, pero de momento no va a meter más dinero”.

Mientras se resuelve el futuro del club, el empresario habla claro, “es una pena que el Villarrobledo tenga que vivir esta situación, pero lo peor no es lo que hay ahora, sino todo lo que puede venir”, ha concluido Losa.