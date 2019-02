Secuestro y asesinato de Ryan. ETA cierra la central nuclear de Lemoiz

'La Ventana de la memoria' se acerca en este 6 de febrero al secuestro y asesinato por parte de ETA del ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, un 6 de febrero de 1981. Ryan fue secuestrado el 29 de enero por la banda terrorista, que condicionó su puesta en libertad a la demolición de la central. Una semana después, su cadáver apareció en un camino forestal en Zarátamo con un disparo en la cabeza.

Raúl López Romo, historiador del Memorial de víctimas del terrorismo, explica en el programa el contexto, en el que se produjo este crimen. ETA ya había atentado con anterioridad con artefactos contra la cebrral, cinlsuo había colado bombas dentro causando víctimas mortales. Pero este caso supuso, en su opinión, "un salto cualitativo, porque fue un secuestro y asesinato planificado, que adelantaría lo que supuso el de Miguel Ángel Blanco, planteando una demanda imposible de realizar por el Gobierno".

Cadena SER

López Romo destaca la respuesta social al asesinato de Ryan, con la primera huelga general en Euskadi en respuesta a ETA, convocada por CCOO, ELA y UGT, acompañada de manifestaciones masivas en toda Euskadi. Después del atentado, el historiador recuerda que "se intentó reabrir la central bajo la dirección del Gobierno vasco, ya con Pascual como ingeniero jefe", que también fue asesinado por ETA.

López Romo recuerda la reacción "entre el silencio y la comprensión" con la banda terrorista del importante movimiento antinuclear de la época. Y se lamenta porque el cierre de la central nuclear "claramente fue un trofeo de ETA. Para nuestra desgracia. La relación causa-efecto es bastante evidente".

A López Romo le hubiera gustado un final diferente al de una piscifactoria para Lemoiz, un monumento o algo que recordara su pasado. Coincide en ello con la escritora Estela Baz, también presente en el programa.

Baz es la autora de 'Los niños de Lemóniz', la central donde trabajaba su padre. "Una novela basda en hechos reales, donde se habla desde el punto de vista de los niños, sobre cómo vivían esas situaciones terribles, gracias a sus madres ocultadas para protegerles". Baz pone en valor la cantidad de personas que le han agradecido que haya escrito sobre una historia que permanecía olvidada y que han colaborado con sus testimonios para el libro.

La reflexión final de 'La Ventana de la memoria' es de la escritora Luisa Etxenike. "Tiendo a ver la memoria menos como un contenido y más como una actitud", comienza. Para Etxenike, la memoria debe tener tres rasgos: la sinceridad, la responsabilidad y la moralidad. Y concluye: "No me parece que pueda haber 40.000 relatos, solo hay uno: la respuesta moral: no matarás, no agrediras, no actuarás violentamente contra otro, contra su libertad y su dignidad."