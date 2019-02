Aurora Martínez: "Y si no me acuerdo no pasó"

Echando el sábado un vistazo al caralibro, según un reciente estudio publicado por la Universidad de Torontoentero, leí que las personas más olvidadizas suelen ser las más inteligentes…Tracatrá!!!

Las riñas que le habrán echado a más de uno de pequeño por olvidarse la cartera y los donuts cuando iba al colegio. Y ahora, resulta que podrían ser unos superdotados

- ¡Es que el mundo de la Neurobiología nos trae de cabeza!

El olvidarse de las cosas según convenga ha sido una técnica utilizada desde tiempos ancestrales. Recuerden cuando la madre de ‘usté’ le ponía hora de llegada a casa los sábados de carnaval.

Y ‘usté’ se colaba alguna que otra hora más tarde. La bronca de su madre era inversamente proporcional a los pocos metros de pasillo que había para salir corriendo.La repuesta a esa reprimenda hoy sería:

-“Mira Mamá, me olvidé de la hora, es que tienes un hijo tan inteligente...”.

Fueron los hermanos Carapapas, con su comparsa “La Azotea”, los que nos comenzaron a mostrar el interior del cerebro de un carnavalero, con sus neuronas, su purpurina y todo. La complicación de la azotea.

En Carnaval, la superdotación intelectual existe, es, la que nos permite tener nuestra “azotea carnavalera” con espacio suficiente para almacenar las coplas, las coplas buenas claro, porque hemos eliminado esos repertorios propios y ajenos de agrupaciones soporíferas o no tan buenas y hacemos con ellos como canta Thalía un:“Y si no me acuerdo no pasó...”

.Pero la “azotea carnavalera” a veces se equivoca y condena a morir en la prision del olvido cosas que han embellecido nuestro carnaval. Por ejemplo, ¿dónde están esas figuras de Hércules, Baco y Neptuno que nos daban la bienvenida por Carnavales en las Puertas de Tierra?

Pues como diría mi amigo Miguel Clares:“X”.

El otro día pasé por El Puerto Santa Maria y lo vi allí. El barquito pinturero de Don Paco Alba está arrumbado, asomado entre hierbajos, convertido en un barco fantasma… Nos hemos olvidado del Vaporcito, allí está desde 2011, el que fuera Bien de Interés Cultural, BIC, del que nos vanagloriamos y ensalzamos cada vez que cantamos su copla.

¿A a quién, inteligentemente, se la habrá olvidado?.