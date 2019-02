Varios médicos denuncian que las ambulancias que se contratan en los eventos deportivos son "demasiado básicas"

Cada fin de semana, prácticamente, se realizan eventos deportivos en la provincia de Castellón, ya sean carreras de 10K, marchas a pie o pruebas de montaña, pero no siempre cuentan con los equipos médicos que requiere cada tipo de evento.

Varios médicos de la comarca de la Plana Baixa han denunciado en Radio Castellón la falta de material y de personal sanitario que tienen los equipos médicos que se contratan por parte de los organizadores y los ayuntamientos. En una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, Maria José García y Enrique Diago, médicos de la Vall d'Uixó, aseguran que muchas veces se contratan ambulancias "demasiado básicas" y alertan de los riesgos que conlleva ante una emergencia.

Los organizadores y los propios ayuntamientos contratan el equipo médico para cada evento pero, en muchas ocasiones, no contienen la medicación necesaria para poder reaccionar ante cualquier problema que puedan tener los participantes. Ante tal situación, los profesionales sanitarios exigen que se contraten ambulancias completas. Ambos explican que hay tres tipos de ambulancias: la más básica, que solo se utiliza para trasladar a personas con movilidad reducida; otra que es la de Soporte Vital Básico, que cuenta con dos técnicos que tienen conocimientos sanitarios y puede contar con un médico; y por último, la más completa, es la UVI, que no suele contratarse.

En la entrevista, Diago asegura que la ley del deporte es muy ambigua porque no especifica qué tipo de servicio sanitario tiene que contratarse en cada tipo de carrera. Sí que obliga a contar con un equipo médico pero no qué personal o qué tipo de ambulancia se requiere. Además, asegura el médico que "cada carrera tiene unas normas distintas marcadas por cada organizador" y denuncia que muchas veces no sepan desde la organización qué servicio médico tienen. En este sentido, su compañera, María José, insta a los organizadores a que en una simple 10k se contraten ambulancias completas. "Muchas veces nos encontramos con ambulancias que no tienen ni la medicación en su sitio", asegura García. Los profesionales explican que las ambulancias deberían ir, al menos, con un médico, un enfermero y un técnico y exigen que se dote de más personal cuando se trate de eventos con mayor número de participantes.