Justicia pide a ocho municipios canarios la retirada de vestigios franquistas

El Ministerio de Justicia ha instado a 656 ayuntamientos a retirar los vestigios franquistas que todavía permanecen en espacios públicos. Entre los municipios que cuentan con escudos, insignias, placas u otros elementos de exaltación de la represión se encuentran ocho administraciones canarias.

En concreto, los ayuntamientos implicados son los de Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Juan de la Rambla, Garachico, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Los Llanos de Aridane y El Tanque.

Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, apunta a una medida necesaria a la par que tardía: "qué menos que resarcir a los muertos y asesinados. No se ha hecho ni siquiera un cambio de nombre de calles para retirar los honores a las figuras del franquismo. Ya no es que no haya voluntad, sino que están prevaricando".

En sus declaraciones, Schwartz alude al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que impone a las administraciones la tarea de retirar los monumentos y objetos conmemorativos adoptando "las medidas oportunas". El texto, aprobado hace doce años, exige además "la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura" en el que deberán participar el Estado y las Comunidades Autónomas.

Schwartz insiste además en la reciente Ley de memoria histórica de Canarias, aprobada definitivamente el 28 de noviembre de 2018. "Estamos esperando por la ficha presupuestaria asignada, porque si la consigna no es adecuada para todas las investigaciones, no servirá para nada. Las asociaciones no queremos dinero, queremos que se cumpla la norma", concluye.