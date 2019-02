Nahuel: "Vengo para ascender con el Dépor"

Matías Nahuel Leiva fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Deportivo. El canterano del Villarreal, que ya debutó el pasado sábado ante el Tenerife, compareció ante los medios para mostrar su claro deseo de ascender con el Dépor y de prolongar su estancia en A Coruña. Una opción "asequible" de compra según Carmelo del Pozo.

"Vengo con el objetivo claro de ascender con el Dépor. Mi objetivo es hacerlo bien en estos cinco meses y prolongar mi contrato", afirmó el extremo de origen argentino. El director deportivo, a su lado, destacó que: "podemos prolongar su cesión. Si ascendemos y demuestra que es un buen jugador, la opción de compra de Nahuel es asequible para nosotros. Todo está en manos de Matías y del Deportivo".

Nahuel se definió como un extremo, que por lo tanto se siente más cómodo en banda. Sobre el equipo, se quedó sorprendido por la calidad humana del grupo. En cuanto al estilo, cree que el Dépor de Natxo "es un equipo que busca siempre la victoria y con muchas variantes".

Nahuel también resaltó que dentro del equipo, el que más le sorprendió fue Edu Expósito. Añadió que a lo largo de su carrera "he tenido dificultades y no he despegado como quería. En el Barcelona B demostré el jugador que soy" Ahora se confiesa feliz de recalar en el Dépor y espera ser una pieza importante en el ascenso a Primera.