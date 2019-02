Luisito: "Estamos defendiendo un escudo que no lo puedes manchar"

José Luis Míguez Iglesias, “Luisito”, fue presentado este miércoles como nuevo responsable del Fabril. El entrenador gallego toma el relevo de Sergio Pellicer en lo que pretende ser un cambio de rumbo en un filial que va a la deriva. Camino de la Tercera División, Luisito tiene 15 partidos por delante para obrar un auténtico milagro. “Estamos defendiendo un escudo que no lo puedes manchar, y mientras yo sea entrenador, los jugadores van a defender este escudo a muerte”, afirmó ante los medios.

Luisito llega hasta final de temporada y tiene por delante un reto más que complicado. “Yo no soy tonto. Loco no estoy, pero soy un tío valiente y lo fui toda la vida. Pero a mí no me da miedo ninguno. Salvo la muerte, en la vida todo es posible”, explicó ante los medios. El entrenador de Teo se estrenará este domingo a las 12:00h del mediodía ante el Burgos en Abegondo.

“Más ilusión que yo no tiene nadie y esa ilusión se la tengo que transmitir a los niños”, confesó Luisito. El ex entrenador de Pontevedra o Compostela afirmó que “los niños son bastante mejores de lo que la clasificación refleja y eso lo hay que demostrar”. Para él, los 15 partidos que tiene por delante son como una carrera de 15 kilómetros en la que el corredor (el Fabril) tiene que correr a tres minutos el kilómetro.

Junto a Luisito estaba el director deportivo, Carmelo del Pozo. Ejerciendo como nuevo responsable también del Fabril, Carmelo defendió la contratación del nuevo entrenador. “La idea clara es que el equipo necesitaba un cambio en todos los aspectos. Necesitaban un impulso”. Para Del Pozo, “el conocimiento de la categoría que tengo y por conocer a Luisito desde hace tiempo, creo que es la persona idónea.” El jefe del área deportiva explicó que con su llegada esperan encontrar “un nuevo formato de trabajo, en el que tendrá todos los mimbres a su disposición”.