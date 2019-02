El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural tropezó en Alicante (62-53)

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural cayó en la particular pista del Actualia Sigma Albubasket (62-53) en el partido de la 16ª jornada de liga en el Grupo D de la Preferente de baloncesto sénior masculino.

A los de Isidro Soria les costó una barbaridad adaptarse al escenario de juego dando una imagen poco habitual en el equipo eldense.

El técnico del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural, Isidro Soria, ha lamentado que su equipo vuelva “a no jugar nada de lo que hemos trabajado y de qué forma durante toda la semana, volvemos a querer solventar el partido individual y no colectivamente como llevamos tiempo hablando. a no defender correctamente durante el trascurso del encuentro y buscar la defensa sencilla y fácil”.

Y es que los eldenses entraron en dinámica protestona ante situaciones que generan ellos mismos, “sin sentido alguno y responsabilizando a la pareja arbitral de turno”.

A Isidro Soria no le vale las excusas de “la pista, balones, viento, canastas, sol en pista exterior y no pabellón, etc.”.

Soria echó en falta mayor intensidad defensiva “ante rivales en teoría, inferiores” sin olvidad la “falta de agresividad en ataque”.

El Actualia Sigma Albubasket se aprovechó de las numerosas faltas personales de los de Elda que facilitaron 53 lanzamientos desde la línea de 4´75 m.

A pesar de todo eso, el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural estuvo a punto de regresar con la victoria, pero erró, también, desde la distancia del tiro libre

Consciente de que el practicado en Alicante no es su baloncesto, los de Isidro Soria tienen la oportunidad de resarcirse este sábado cuando a las 20:00 h reciban la visita en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, del C. B. Innova Mutxamel “B” al que ganaron en la primera vuelta (49-85) aunque visita a los de Elda tras ganar al Jorge Juan “B” lo que le ha situado por delante de los verdinegros en la clasificación.