Pepe Masegosa se ha despedido de sus jugadores, con los que ha venido trabajando duramente todos estos meses. Ha sido un momento “difícil” para todos, pero es la ley inexorable y casi siempre dura del fútbol.

Antes, concedía una entrevista a la Cadena SER en la que expresaba sus emociones y reconocía que este cese “ha sido distinto a otros, porque se han desbordado las emociones, que han sido muchas”.

Reconoce que la situación “está siendo difícil, pero todos los comentarios de cariño que me han hecho llegar han aliviado la pena”. El ya ex entrenador del Xerez DFC ha recibido, en efecto, muchos mensajes de apoyo y especialmente emotivos de sus futbolistas, por eso tiene claro que haber estado en este club ”ha merecido la pena, aunque el desenlace haya sido inesperado al no seguir en un proyecto en el que yo creía y sigo creyendo, el camino ha sido hasta aquí muy fructífero”.

Preguntado sobre si intuía que tras el empate podría ser cesado responde que “yo soy un hombre de fútbol, llevo mucho tiempo en esto, como jugador y ahora como entrenador. Yo sentí en el minuto 80 del partido que si no ganábamos no seguiría, de hecho poco antes de terminar me acerqué al utillero, a José Granados y se lo dije, que si no ganaba este partido iba a ser el último. Claro que se te pasa por la cabeza, pero de ahí a creerlo firmemente que te iban a echar no. Cuando la Junta se reúne a las ocho de la tarde yo le digo a Edu que iba a estar el El Puerto haciendo deporte y después me llamó y ya me lo dijo y que me esperaba para hablar tranquilo en el hotel. Los dos estábamos sufriendo, no había uno que sufriera más que el otro”.

Se lleva muchos y gratos recuerdos de su paso por el Xerez DFC, “porque en este club me he sentido muy querido por todos los jugadores, por los directivos, por los trabajadores….me he sentido uno más y no me voy con ningún reproche. Me voy con pena por no seguir, de no haber acabado el proyecto, pero las relaciones personales han hecho que se atenúe mucho este dolor”.

Echando un vistazo atrás, recuerda el día que le llamaron para encomendarle un proyecto entonces en División de Honor, “que el año anterior fue un fracaso y que no se podía volver a repetir de nuevo. Me dicen que hay que ascender y luego en Tercera hacer bien las cosas para asentarnos y en dos años tratar de subir a Segunda B. Yo arriesgo todo, acepto el reto y logramos ascender y estar entre los de arriba, sabiendo que este año la liga iba a estar muy difícil por los rivales que están en este Grupo X”

Está seguro que “no hará problemas con el finiquito, aunque aún no hemos hablado de eso, llegaremos a un acuerdo porque nuestra predisposición es buena, el Xerez podrá presentar entrenador”.

Quizás las expectativas creadas en torno a este equipo le hayan pasado factura al final, “muchas veces los grandes objetivos los creamos en función de nombres o de lo que hemos sido y al final no se cumplen, porque la realidad la marca el verde. Llevábamos 17 partidos sin perder y ningún equipo ha sido superior a nosotros, ninguno”.

Masegosa asume sus errores, “seguro que he hecho cosas en las que me equivoqué pero en otras no, pero lo que tengo claro es que aquí he crecido muchísimo como profesional”

Mantiene que a los jugadores les diré “que el favor que me pueden hacer es que jueguen la liguilla, que den el máximo. He sentido el apoyo de ellos y con eso tengo bastante, quiero que sigan esforzándose como cuando estaban conmigo, porque sabía que se esforzaban”.

Para el entrenador sevillano su peor momento fue “cuando llegué el lunes al hotel, me tomé una cerveza con Edu y hablamos de la situación y el mejor cuando el martes recibí las muestras de cariño de tanta gente, jugadores, aficionados, periodistas o directivos”.

Y a la afición sólo les dice “que si en algún momento he dicho o hecho algo que les haya caído mal les pido disculpa, no fue mi intención. Que pase lo que pase este es vuestro equipo y el mejor apoyo que se le puede hacer a los jugadores y técnicos es ayudarles y luego tomar las decisiones que haya que tomar. Independientemente del entrenador y los jugadores que haya, necesitan que les apoye, porque ellos dan la cara por este club”.