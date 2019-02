Las toallitas como el tabaco: tendrán que advertir de sus efectos medioambientales

Ninguna toallita higiénica desechable que se vende actualmente se debe tirar por el váter. La recientemente aprobada ley de residuos de Balears obligará, a partir de enero de 2021, a los fabricantes a advertir, al igual que las cajetillas de tabaco, de los problemas que generan al medio ambiente lanzar este producto por las cañerías.

La norma autonómica no solo prevé eliminar los plásticos de un solo uso en los próximos dos años. También quiere poner fin al problema que generan las toallitas WC que saturan la red de alcantarillado. La ley dice que se deberán tirar a la basura y no por el váter, y además en los envases se tendrá que advertir de ello y de los problemas medioambientales que generan.

El diputado de Més per Mallorca, Miquel Gallardo, admite que algunos fabricantes no especifican dónde se tienen que tirar o la información no es del todo clara.

Por el momento, los materiales con los que se fabrican las toallitas no son biodegradables y no se desintegran al igual que el papel de váter que se compone solo de celulosa. Así que hasta que no tengan una sustancia similar al papel se tendrán que tirar a la basura.

Precisamente la Asociación Española de Normalización ha publicado recientemente una norma que fija una serie de criterios para este tipo de productos. Destaca por ejemplo que las toallitas no deben contener materiales sintéticos o que las etiquetas y mensajes de los envases deben ser iguales en todos los fabricantes.