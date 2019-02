Kilian Grant: "La expulsión de Titi fue excesiva"

El primer equipo ha vuelto al trabajo para preparar la visita del Recreativo de Huelva a La Condomina este domingo. Los universitarios, que asimilan todavía la derrota de la semana pasada frente al Cartagena, reconocen que les costó mucho marcar el único tanto que materializaron, pero condenan que la expulsión de Titi fue exagerada. Kilian Grant ha estado en rueda de prensa y ha valorado así la decisión arbitral que marcó el partido: "Creo que fue excesiva por lo que nos estábamos jugando el domingo y todos estábamos acelerados. Eso ya es pasado y después de dos días de descanso, la plantilla está centrada en el partido de este fin de semana para intentar conseguir la victoria ante el Recreativo de Huelva. Pero da igual lo que se diga fuera del campo. Nosotros estamos aquí para entrenar al máximo nivel para poder competir cada fin de semana al margen de los árbitros".

El UCAM, que estuvo cerca el empate en la segunda parte, salió muy participativo en ataque durante los primeros minutos, una reacción que se pudo ver al descanso y sobre la que Pedro Munitis tiene gran parte de culpa junto a los jugadores.

El futbolista, además, ha señalado que no tienen en cuenta la distancia con el Cartagena: "Nosotros solo tenemos que pensar en el domingo y no tenemos que mirar la clasificación. Tenemos que prepararnos bien, porque viene un rival duro y que llega en una gran dinámica. Intentaremos mejorar lo que nos faltó el fin de semana para conseguir la victoria. El Recre viene con buena racha, marcando goles y encajando muy poco. Tenemos que seguir creyendo en nuestro estilo de juego que nos ha llevado a estar en la parte alta de la tabla. Por un partido que no se da el resultado, este equipo no se tiene que venir abajo".

Mirando hacia el presente, Grant ha apostillado que no miran la clasificación y que únicamente están centrados en el Recre. El decano del fútbol español tiene como entrenador a Salmerón, un viejo conocido de la afición del UCAM y que actualmente está quinto en la tabla. Si el San Fernando pierde su partido contra el Villanovense, se meterá de lleno en los puestos de playoff. Los de Huelva irán a por todas.