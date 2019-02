Las AMPAS de Educación Especial cargan contra el CERMI que insiste en eliminar estos centros

Las distintas AMPAS de los Colegios de Educación Especial de Castilla y León, incluyendo la del centro de Carrechiquilla, no comprenden la actitud del CERMI y su empeño en cerrar los estos centros educativos, ahora con fecha tope de 2025, sin molestarse en escucharles, consideran que se trata de una decisión política que en nada se ajusta a las necesidades de sus hijos, por este motivo han convocado una gran marcha en Valladolid el próximo sábado 23 de febrero, que comenzará ante la Delegación del Gobierno para finalizar a las puertas del CERMI, y experesar su descontento.

Desde el AMPA de Carrechiquilla no comprenden las alegaciones presentadas por el propio CERMI, que en teoría tiene como objetivo apoyarles, a favor de eliminar estos centros de educación especial. Entre las alegaciones que ha presentado está la transformación de estos centros educativos en recursos de apoyo a la inclusión. De seguir adelante esta iniciativa los padres y madres consideran que, en lugar de integrar a estos niños se va a lograr el efecto contrario y va a ser muy negativo tanto para su inclusión, como para su desarrollo así como para el del resto de los alumnos. Incluso solicita en su alegación que las administraciopnes no puedan crear, habilitar o reconocer ningún centro de educación especial, y todo ello sin haberse reunido ni haber contado en ningún momento con ellos. Aseguran que harán todo lo que esté en su mano para avitar esta medida y lo primero esa marcha inclusiva que partirá a las 12:00 horas bajo el lema "No al cierre de los colegios de Educación Especial".