Los estudiantes palentinos en huelga por una EBAU única

La Asamblea Provincial de Estudiantes de Palencia ha convocado una huelga mañana 7 de febrero, para reivindicar una EBAU única y justa. A la convocatoria huelga, dirigida a los ciclos de Secundaria y Bachillerato, se suma una manifestación a las 12:00 que partirá desde el parque del Salón y terminará en la Plaza Mayor.

Los estudiantes quieren llamar la atención sobre el hecho de que la prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) no es equitativa en la actualidad, ya que los contenidos varían dependiendo de la comunidad autónoma, teniendo un nivel de exigencia más elevado en Castilla y León. Aseguran que este sistema no garantiza la igualdad de oportunidades y no proporciona la misma base para el acceso a la Universidad para todos los estudiantes.

Exigen que se unifique la prueba en todo el territorio nacional y que los temarios sean transmitidos al profesorado con antelación suficiente para evitar problemas como los ocurridos en 2018 con las asignaturas de Literatura e Historia de España, cuando dos meses antes de la EBAU cambiaron los contenidos a examen.

Además de la huelga y la manifestación, la Asamblea de Estudiantes también ha planificado una charla informativa en el Paraninfo del Instituto Jorge Manrique a las 18:00.