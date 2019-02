Theo: "En los últimos partidos hemos demostrado querer estar arriba"

Theo Hernández, lateral izquierdo de la Real Sociedad, ha repasado la actualidad de la Real Sociedad en Zubieta, hablando de su presente y su futuro.

-Victoria en el derbi vasco. “La verdad que fue un partido muy bonito. Es un derbi, se vive mucho y estoy feliz por haber ganado este partido, y darle las gracias a la afición y también va para ellos”.

-Feliz en San Sebastián. "Estoy un grandísimo club, con mis compañeros me llevo súper bien y es una muestra de cariño por parte de Aritz Elustondo ese momento y queda claro que estoy muy contento de estar aquí”

-Nivel positivo. “Me encuentro cómodo, pero todavía queda mucha liga, porque todos juntos vamos a ir hacia arriba para quedar lo mejor posible”.

-Aparición de Reguilón en el Madrid. “No me inquieta, estoy pensando en el presente y en la Real, y el año que viene preparado para ir al Real Madrid a darlo todo”.

-Pensar en seguir en la Real. "Puede pasar, pero de momento no pasa, vivo el presente, en junio es cuando se verá si vuelvo al Real Madrid, ahí se verá si quiero seguir aquí o no”

-Imanol Alguacil. "No le conocía, le he ido conociéndonos poco a poco, y me gusta que te deja las cosas claras y lo que más me gusta es que es intenso en cada entrenamiento”.

-Puede mejorar. "Estoy muy contento con mi rendimiento, quizá puedo dar un poco más pero iré poco a poco, estamos contentos todos con mi rendimiento. Quiero seguir trabajando para crecer en lo personal".

-Se puede pensar en Europa. “Creo que sí, somos una gran plantilla, un gran club, estamos demostrando en los últimos partidos que queremos estar ahí arriba. El partido de valencia es la clave e ir ahí para mirar hacia arriba”.