Condenado a indemnizar a dos guardias civiles por atentado contra la autoridad

Los servicios jurídicos de AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) en Segovia han logrado una nueva sentencia condenatoria, seis meses de prisión por atentado contra agente de la autoridad, contra un ciudadano de Segovia que agredió a dos agentes cuando procedían a solicitar su documentación y la del vehículo en el que viajaba. Así mismo se le ha condenado por otro delito de lesiones a “un mes de multa de cuota diaria de seis euros con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y al abono de las costas”, además de tener que indemnizar a lo los agentes con 1.208,85 € a uno de ellos y al otro con 210 €.

Este nuevo éxito no supone que la Asociación deje de considerar necesario un cambio en la protección jurídica de los agentes. A pesar de esta condena, siguen reclamando que se los deje de considerar agentes de la autoridad y tengan la misma consideración que, por ejemplo, médicos o profesores a quienes la ley los tiene más protegidos de este tipo de agresiones físicas y verbales. Y no quieren dejar pasar por alto que en este caso el condenado amenazó con matar a los dos guardias civiles.

Además desde AEGC consideran necesario que este tipo de casos sean juzgados en juicios rápidos. Un año ha pasado desde que el individuo ahora condenado, agredió a los dos componentes de la Guardia Civil. Un año esperando ser resarcidos por la agresión física y verbal de la que fueron objeto. No obstante desde esta Asociación valoran que cada vez más se produzcan sentencias así porque no sólo resarcen a los miembros de las FCSE sino que sirven también de ejemplo para todos aquellos que consideran que agredir a un servidor público, como somos los guardias civiles, no conlleva condena.