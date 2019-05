Quique Setién: "No sabemos defendernos, buscaremos el partido"

A pocas horas del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey el técnico Quique Setién ha dejado una declaración de intenciones para abordar el choque con el Valencia. "No sabemos defendernos, buscaremos el partido. Otra cosa es que el Valencia te someta como el Atlético de Madrid el otro día. Habrá que tener cuidado a nuestra espalda, controlar sus contra, la velocidad de alguno de sus jugadores… " señaló el entrenador cántabro.

Setién afirma que "sabemos de la importancia del partido y estamos mentalizados para competir al nivel que podemos dar ante un gran equipo. Te la juegas a dos partidos y el nivel tiene que ser alto para superarla. No veo favoritos" y no le da trascendencia a jugar la vuelta en Mestalla. "No sé si jugar la vuelta allí es bueno o malo. Incluso creo que es mejor hacerlo fuera porque jugar en casa la presión y el disgusto en el caso de no pasar es mayor".

Sobre el apoyo de la afición el preparador bético señala que "espero que animen en los momentos de debilidad para superar los malos momentos que siempre aparecen. Es lo que uno pide. Ojalá la grada apoye como hizo ante el Atlético de Madrid. Su ayuda es descomunal" y se vuelca en los elogios a Sergio Canales. "Está de selección, pero no soy el seleccionador. Tiene un nivel extraordinario, pero no estoy en la cabeza de Luis Enrique y es algo que hay que respetar. Espero que lo tenga en mente después de trabajar mucho para ser el jugador que podía ser antes de las lesiones" concluyó.