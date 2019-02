"La calle es mía" (De taxis i VTC's)

Vaig a insistir. El taxi s'enganya. S'enganya molt. Res de parlar d'adaptar-se a la realitat ells... soles volen que els altres, VTC's, es troben en tots els entrebancs possibles per tal que peguen a fugir. Sinó el diluvi o Roma en flames. Les VTC's soles han de posar cara de víctima i esperar que el malestar dels usuaris baixe els taxistes de nou a la realitat. No volen aplicacions per als VTC's que ells si gasten. Es presenten com autònoms competidors però fan colla monopolística. Demanen la lluna però encara no els hem sentit parlar de com, ells, els taxis, milloraran la qualitat, trauran fora els taxis bruts, establiran un compromís de puntualitat quan demanes el taxi per telèfon, com seran millors. No, perquè no volen això, soles volen ser els únics. S'enganyen.