Vox pretende cerrar À punt y cambiar la ley de violencia machista por una de violencia intrafamiliar

El presidente provincial de Vox en Valencia, José María Llanos, afirma que es bueno que "otros partidos" asuman los postulados de la formación porque son buenos para la sociedad en general, pero deja claro que Vox es el original y los demás la copia.

Llanos ha afirmado este miércoles en un desayuno con los medios de comunicación, que se presentará a las elecciones pero no sabe si encabezará la lista a la Generalitat o al ayuntamiento de Valencia. Afirma que Vox se presentará a las elecciones en los municipios donde haya cuajado, no presentará listas por presentarlas. Añade que el éxito de su formación esta propiciando que muchos se acerquen al partido, son arribistas, y reitera que no tolerará que alguien se afilie al partido para defender sus ideas o porque busquen acomodo en las instituciones sino comparte su ideario.

Llanos defiende la creación de una Conselleria de la familia, la derogación de la ley de la infancia, el cierre de À punt, y cambiar la ley de la violencia de genero, por una ley de violencia intrafamiliar.

Llanes afirma que no manejan encuestas pero tienen una buena sensación, han atravesado ya el desierto y su mensaje cala. La formación se presenta para ganar la Generalitat y el ayuntamiento y los pactos con el PP y Ciudadanos dependerá de los resultados que se obtengan en las urnas.