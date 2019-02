Álvaro Vázquez: "Víctor Fernández nos dio confianza y nos abrió los ojos"

El Real Zaragoza ha ecnontrado al nueve que demandaba. Se llama Álvaro y se apellida Vázquez. El futbolista, nacido en Badalona hace 27 años, no ha podido tener continuidad desde que llegó este verano al club aragonés, varias lesiones musculares le han impedido rendir con regularidad. El gol marcado el pasado lunes en el estadio de Gran Canaria es el séptimo con la camiseta blanquilla.

Fue el tanto que le dio el empate al equipo aragonés, pero a nivel personal no fue uno más. Significaba igualar su record goleador en una temporada, que databa de la temporada 14-15 con el Getafe. Parece lógico que esta temporada conseguirá sus mejores números como goleador en toda su trayectoria.

Para Álvaro singnifica "estar contento por lograrlo. Son cifras, son números, nada más lejos de la realidad que seguir trabajando y ayudar al equipo para conseguir puntos. Lo dije el primer día que llegué, no me importan los goles, me importa lo que el equipo haga a nivel clasificatorio y si que es cierto que no estamos bien. Estamos intenando salir de ahí abajo y poco a poco lo vamos a conseguir".

Álvaro también reconoce que el cambio del Real Zaragoza tiene su principal protagonista en la llegada de Víctor Fernández al vestuario: "tiene prácticamente toda la importancia, somos casi los mismos jugadores. Desde que llegó venía con ese aura de salvador, un hombre muy querido en Zaragoza. Antes de que se hiciera cargo del equipo, la gente ya estaba muy feliz y eso se ha trasladado al vestuario. Nada más aterrizar nos dio una charla que nos dio confianza y nos abrió los ojos".

Primer entrenamiento

Recién llegados anoche de Las Palmas, los jugadores del Real Zaragoza se han entrenado este miércoles en la Ciudad Deportiva, como lo harán jueves y viernes antes de la odisea de viaje por el norte de España. Las buenas noticias tienen dos nombres propios: Javi Ros y Alberto Benito. Ambos han trabajado como uno más y estarán a disposisición del técnico para el partido de este sábado en Lugo.