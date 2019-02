La Comisión Europea analizará el futuro del carbón en España el 13 de febrero

El miércoles de la semana que viene, en 13 de febrero, a iniciativa de la Comisión Europea, se celebrará la primera reunión en España para analizar la transición económica de las regiones que dependen del carbón. Será en el Ministerio de Transición Ecológica. Un anuncio realizado en la comisión que, en las Cortes, estudia el futuro de las cuencas mineras.

Ha sido Ferrán Tarradellas, miembro de la Comisión Europea responsable de la Plataforma de regiones mineras en transición, el que anunciaba este encuentro. "Habrá representantes del Gobierno de Aragón y de las otras regiones afectadas, representantes sindicales, del gobierno central y de todas las direcciones generales concernidas", ha explicado.

Esta plataforma ya se ha puesto en marcha en otros países con industria minera como Polonia, Rumanía o la Republica Checa. Tarradellas ha recordado que Bruselas contempla ayudas para realizar esta transición energética."Queremos ayudar con nuestros fondos y nuestros programas, aplicando, por ejemplo, los fondos de cohesión, los fondos de desarrollo regional, el fondo social europeo o el destinado al ajuste a la globalización, o los apoyos a las reformas estructurales".

En la comisión los comparecientes han dejado claro que la transición hacia las energías limpias no tiene marcha atrás, y lo que hay que hacer es plantear estrategias y planes claros de alternativas al carbón

En este sentido, ha sido muy critica la responsable de cambio climatico de Greenpeace, Tatiana Nuño. Ha afirmado que en Alemania llevan tiempo trabajando en la reducción del sector de la minería, y en cambio España "tiene todas las posibilidades para abordar ese cierre del carbón en 2025 y somos el único país de Europa occidental que no tenemos una fecha de cierre para las térmicas de carbón, lo que no facilita para nada la transición y avanzar hacia empleos alternativos". Ponía un ejemplo sobre el poco aprovechamiento de las ayudas y ha señalado que a "Aragón no se le ha concedido ningún fondo porque no ha habido esa petición".

En la comisión también ha comparecido Luis Clarimón, de la Plataforma por un nuevo modelo energético. Y en la búsqueda de la transición, pedía que se tenga en cuenta un aspecto concreto: "Cuando busquemos alternativas y hagamos políticas, debemos enfrentarnos a nichos de empleo que sean más femeninos y que den empleo, aunque por supuesto hay que recolocar a los trabajadores".