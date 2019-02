Chema: "Podemos aspirar a todo"

El empate en Málaga ha reactivado al Almería. A pesar de llevar cuatro jornadas sin conocer la victoria, el vestuario rojiblanco se conjura para ganar al Numancia este domingo, e intentar acercarse de nuevo a la zona de Play Off. Uno de los jugadores más destacados en La Rosaleda fue Chema Núñez, que vive su primera temporada en el balompié profesional. El centrocampista reconoce que el fútbol estaba siendo injusto con ellos: “El equipo se merece mucho más de lo que está sumando. Sabemos a qué jugamos y a base de trabajo los resultados van a llegar y es el momento de dar un golpe en la mesa frente al Numancia”. No esconde que de conseguir pronto los cincuenta puntos podrán alzar la vista y pensar en cotas más altas. Según Chema, el Almería no tiene ni se pone techo: “Vamos en el buen camino. Siempre hemos pensado que podemos estar ahí para conseguir el objetivo de salvarnos y luego poder mirar hacia arriba. Podemos aspirar a todo y eso nos ilusiona”.

Rol en el equipo

Solo ha jugado como titular dos veces en Liga -Cádiz y Rayo Majadahonda-, por lo que su función está siendo la de revulsivo. El sevillano no se quiere encasillar y espera que Fran Fernández le vuelva a dar pronto la oportunidad. En este apartado, cree que es posible coincidir con Juan Carlos en un encuentro: “No entiendo que mi papel sea el de revulsivo. Tengo que aportar, pero como todos los que formamos parte del Almería, queremos ser titulares. Jugar con Juan Carlos es fácil, porque te entiendes fenomenal con él”.

Nuevo Chema

Estuvo cuatro jornadas sin jugar y lejos de culpar al técnico, señala que “no estaba a mi mejor nivel”. Chema va dando pasos en su carrera deportiva y lo hace como rojiblanco. Tras un fantástico ascenso con el filial a Segunda B, le ha llegado la hora de debutar en la LFP y no se conforma con ser uno de los cambios de Fra en las segundas partes. “Entreno para que el míster cuente conmigo el mayor tiempo posible. Claro que me gustaría tener más continuidad, pero decide el técnico. En Málaga salí reforzado a nivel anímico y de confianza, porque no estaba a mi mejor nivel”, dice.