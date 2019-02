Opción Trujillo si Ibiza no se recupera

Segundo entrenamiento de la semana con la gran ausencia de Juan Ibiza. El joven central tuvo que ser sustituido en el calentamiento frente al Málaga por una lesión muscular y desde entonces no ha podido incorporarse al grupo. De hecho, en la sesión de este miércoles solo se dejó ver en la parte táctica, y es que si finalmente se recuperaría, estará en el once titular frente al Numancia. En este apartado, teniendo en cuenta la sanción de Lucien Owona por acumulación de amonestaciones, se activa la posibilidad de que Ángel Trujillo regrese no solo a la convocatoria, sino también a la alineación de Fran Fernández. El primer capitán de la plantilla ha sido uno de los descartes habituales en las últimas jornadas, pero ante la situación de las bajas en defensa, tiene opciones de volver a competir.

Esteban Saveljich sí completó el entrenamiento sin problemas y seguirá siendo en líder de la defensa rojiblanca. Mientras, Juanjo Narváez pudo hacer la primera parte de la sesión con sus compañeros sin molestias, si bien en el tramo final se marchó con el recuperador Edu Frapolli, que había preparado circuitos para el también lesionado Ermedin Demirovic. Ambos son duda para recibir al Numancia.

No saltó al césped Nano González. ya que una lesión muscular le ha apartado del grupo en las últimas semanas y trata de volver cuanto antes. Fran Rodríguez combina ejercicios con el grupo y de recuperación. Ángel Trujillo podría ser la gran novedad del Almería frente al Numancia y Juan Ibiza no llega a tiempo.