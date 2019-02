Rubén Castro: "Me liberé con el gol"

El veterano delantero grancanario Rubén Castro volvió a ver puerta, pero no sirvió para que los tres puntos se quedaran en Gran Canaria. "Por fin acerté y pude marcar después de muchas jornadas, pero es una pena el resultado final", lamentó el de La Isleta, que espera que su eficacia ante la portería contraria "siga así porque lo necesitaba y me he quitado un peso de encima", afirmó el autor de su décimo tanto en la presente temporada

A nivel grupal "lo hemos intentado de todas las maneras, pero nos han empatado en una jugada tonta. Pudimos haber marcado el segundo gol en la primera parte, pero no lo logramos". Con el 1-1 "lo hemos intentado con todo hasta el pitido final". Estima que la primera parte "fue para nosotros", aunque la segunda "fue para ellos". A pesar de estar a ocho puntos de los puestos de promoción "aún podemos llegar arriba porque creemos en el equipo y podemos conseguirlo con esta Liga tan larga y dura. Intentaremos sacar los máximos puntos posibles".

Del colegiado dijo que "a veces no se entiende lo que hacen los árbitros ya que la expulsión de Peñalba nos condicionó. Con un jugador menos, visto lo visto y cómo sufrimos en los últimos 15 minutos, se puede dar por bueno el empate ya que siempre es bueno sumar".