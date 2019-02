Pulido: "Vemos que se puede"

Los abrazos y las sonrisas fueron protagonistas en la zona de vestuarios de El Alcoraz entre los jugadores y técnicos de la SD Huesca tras la goleada por 4 a 0 ante el Real Valladolid. Pese a la alegría, el vestuario azulgrana contuvo la euforia, sabedor de la dificultad de la empresa de la salvación. “Otras veces hacíamos un gran trabajo y no nos salía nada. Nos ha salido todo de cara –reconocía Jorge Pulido–. Con esta dinámica que hemos cogido, hay que ir a Girona a buscar un gran resultado. La situación es jodida, pero no damos nuestro brazo a torcer. El equipo sigue mirando hacia delante y trabajando y eso es lo que nos puede llevar a conseguir el objetivo. Vemos que se puede”.

El central toledano, autor del segundo tanto, destacaba la segunda jornada consecutiva sin encajar un gol por encima de su acierto goleador: “No voy a negar que estoy muy contento por haber marcado, pero lo que me llena como defensa es poder dejar nuestra portería cero. Hacerlo en un campo tan complicado como Anoeta y en el día de hoy, sin que casi no nos hayan hecho ocasiones en los dos partidos, me permite dormir tranquilo”.