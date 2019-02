Cierra al público el "Hotel Cigarral del Alba" de Toledo

11 trabajadores han denunciado ante el sindicato CCOO el impago de hasta 3 nóminas por parte del "Hotel Cigarral del Alba" de Toledo.

Según ha confirmado en "Hoy por Hoy Toledo" José Luis Arroyo, secretario provincial de esta organización de trabajadores, el hotel ha cerrado sus puertas al público y los 11 empleados se encuentran en sus casas con licencia de la empresa. Desde CCOO, ha dicho, "estamos pidiendo a la empresa que pague y garantice el empleo...el turismo no es un sector en crisis aquí, y el hotel debería ser viable". No obstante, dicen no sentirse sorprendidos por la situación ya que se vivió una similar con el anterior propietario.

Entre tanto, en las redes sociales, algunos clientes que habían contratado eventos en este establecimientos están buscando unirse para realizar una reclamación conjunta.

